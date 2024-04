Entra en servizo a nova liña 6 de autobuses urbanos

Entrou en servizo a nova liña número 6 do servizo de autobuses urbanos do Concello de Ourense, que cruza a cidade de Norte a Sur, unindo puntos claves como a estación intermodal, O Couto Norte, zona centro, residencia e Barrocás, e dá servizo, por primeira vez, ao Pavillón dos Remedios, onde se acondicionou unha parada. O alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome supervisou a primeira viaxe da liña desde a rúa Carlos Velo, que saíu ás 6.45 horas para realizar a ruta até a antiga estación de autobuses.

A liña 6: “Antiga Estación de Autobuses - Residencia- Carlos Velo” fusiona as anteriormente existentes 6A e 6B nunha soa liña, con saídas cada media hora os días laborais desde a estación (a partir das 6.30 h) e desde a rúa Carlos Velo (a partir das 6.45 h), e realiza un total de 21 paradas no treito de ida (estación – residencia) e 17 no de volta.