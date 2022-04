Deporte Escolar na rúa

O colexio Luis Vives aposta por formar ao alumnado en hábitos de vida saudable e o deporte principalmente como un medio para potenciar corpo e mente.

É por eso que todos os anos celebran este día do Deporte Escolar dunha maneira especial.

Deporte Escolar | Onda Cero Ourense

Este xoves 28 de abril entre as 11 e as 12 o alumnado do centro distribuido polas diferentes zonas do patio, realizou un flashmob deportivo.