A Deputación reforzará o seu apoio ao Banco de Alimentos de Ourense

A Deputación de Ourense reforzará o seu apoio ao Banco de Alimentos de Ourense “para axudar ás persoas nestes difíciles momentos que tanto o precisan”. Así o anunciaba o presidente provincial, Luis Menor, trala reunión mantida hoxe no Pazo Provincial co presidente e co vicepresidente do Banco de Alimentos de Ourense, Cecilio Santalices e Juan Carlos Provecho, respectivamente.

Na xuntanza, Luis Menor destacou que a Deputación de Ourense mantén “unha excelente colaboración” co Banco de Alimentos de Ourense, que vén facendo desde hai máis de 25 anos un “labor imprescindible para axudar a moitas familias ourensás”. O presidente da Deputación aproveitou para agradecer o “loable traballo que realiza o voluntariado na nosa provincia que merece o máximo recoñecemento social e público”.

Pola súa parte, Cecilio Santalices agradeceu ao presidente da Deputación, de que asegurou que é “un gran coñecedor desde hai anos do traballo desta entidade”, a súa man tendida para poder manter a actividade do Banco de Alimentos de Ourense, sinalando que a colaboración do goberno provincial contribúe, precisamente, a que sexa “un Banco de Alimentos recoñecido a nivel nacional, así como nos trasladan os nosos compañeiros da Federación Española”.

O presidente do Banco de Alimentos de Ourense dixo que agora mesmo están a prepararse para realizar a gran recollida no último fin de semana deste mes para que no Nadal para “axudar ás familias ourensás nesas datas tan sinaladas”. Animou a que todo o mundo que poida colabore como voluntario do Banco neste mes de gran actividade.