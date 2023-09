A Deputación pon a disposición da veciñanza a súa primeira sede en Valdeorras

Un dos principais compromisos do presente mandato provincial quedou materializado esta mañá coa inauguración da nova sede provisional da Deputación en Valdeorras ante os alcaldes da comarca e coa presenza do presidente provincial, Luis Menor, e do delegado da Xunta en Ourense, Gabriel Alén. Foi precisamente o Executivo galego o que facilitou a posta a disposición da nova sede, cedendo parte das súas instalacións na Casa Grande de Viloira, no Barco de Valdeorras, atendendo así a petición formulada polo máximo responsable da Deputación “para poder canalizar mellor a voz da comarca”.

Luis Menor recalcou que “cumprimos así un dos primeiros compromisos do mandato, achegarnos a unha comarca alonxada xeográficamente, pero que nunca vai estar afastada da institución provincial nin dos seus servizos, programas e proxectos”. Abundou en que “Valdeorras aínda é merecente de maior atención pola súa distancia, polas deficitarias comunicacións, polo peso económico das súas producións senlleiras e polo seu potencial como recurso turístico e natural”.

Tralo primeiro paso dado a prol de achegar Valdeorras á Deputación, coa designación da alcaldesa de Carballeda de Valdeorras, María del Carmen González, como deputada delegada desta zona e responsable da visibilización da axenda propia da Deputación nesta comarca, Luis Menor agradeceu á Xunta de Galicia a súa colaboración e resposta positiva e áxil, en menor de dous meses, dotando á Deputación da súa nova sede. Un novo emprazamento “cuxo significado é o máis absoluto compromiso por achegarnos a cada un dos concellos de Valdeorras”.

Cooperación cos concellos

Na apertura da nova sede provisional, na que estiveron presentes os alcaldes da comarca (no caso do Barco de Valdeorras, asistiu o tenente de alcalde e deputado provincial, Aurentino Alonso), Luis Menor fixou como prioridade “loitar con máis intensidade se cabe por unhas comunicacións propias do século XXI”. Nesta reivindicación citou a autovía A-76, a N-120, a estrada comarcal 533 ou as infraestruturas ferroviarias. “Estas e outras cuestións que tendes en mente forman parte dese pulo á cooperación cos concellos que quero imprimir no presente mandato provincial”, recalcou Menor Pérez dirixíndose aos alcaldes e alcaldesas, “e precisamente esta sede servirá para escoitarvos e estudar as posibles solucións que estean ao noso alcance durante as visitas periódicas que realizarei a Valdeorras. Estaremos permanentemente en contacto coa realidade deste territorio”.

Con motivo da apertura da sede, Menor mantivo reunións individualizadas con alcaldes da comarca: o rexedor de O Bolo, Alberto Vázquez; a alcaldesa de Larouco, Patricia Lamela; Vilamartín de Valdeorras, Enrique Álvarez; A Veiga, Juan Anta; Petín, Raquel María Bautista.

Clúster da Pizarra

Luis Menor mantivo ademais un encontro co Clúster da Pizarra. Luis Menor recoñeceu que non se entendería a súa presenza na comarca “sen escoitar aos representantes dun sector básico na comarca, cun peso específico na economía ourensá e líder indiscutible na produción e exportación de lousa”.

Consorcio de Augas

A xornada de traballo do presidente da Deputación en Valdeorras incluíu unha reunión do Consorcio de Augas de Valdeorras, na que se procedeu á renovación de cargos e órganos, entre eles a comisión executiva e a comisión especial de contas.