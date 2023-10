A Deputación de Ourense presenta a primeira “tarxeta dixital térmica” en Termatalia-Uruguai

A Deputación de Ourense presentou na Feira Internacional Termatalia que se celebra en Uruguai, a primeira tarxeta térmica dixital (moedeiro), que permitirá aos usuarios coñecer as novidades dos programas públicos provinciais de termalismo, promocións que o sector realiza con axuda da Deputación ou facilitar a súa identificación nos centros termais da provincia, entre outras cuestións.

O presidente de Uruguai, Luis Lacalle, tivo a oportunidade de coñecer os detalles desta nova ferramenta -a primeira deste tipo que se implanta no sector balneario- da man do director da área de Benestar da Deputación de Ourense, Jose Juan. Cerdeira. Outra das funcionalidades que ofrece esta tarxeta é a de crear un sistema de comunicación directa entre balnearios e usuarios, permitindo ao sector incluír enderezos web actualizados con descontos ou promocións especiais.

A tarxeta dixital (moedeiro), dispoñible para os dous sistemas de operadores de telefonía móbil (IOS e Android), servirá aos balnearios e á institución provincial para informar á cidadanía das novidades termais de Ourense, para iso, os usuarios deberán instalar esta tarxeta no teléfono. aplicación de carteira e rexistra os teus datos persoais para que a través dun código QR o balneario poida ler en segundos a información básica de identificación do usuario Unha ferramenta pensada para ser actualizada de inmediato para usuarios, balnearios e administración provincial.

Neste sentido, é importante destacar que esta tarxeta permitirá que os datos do usuario estean dispoñibles para a súa identificación cada vez que acuda a un balneario da provincia, permitindo un maior control que será beneficioso para múltiples obxectivos como: campañas promocionais que premien puntos por acudir aos balnearios mediante descontos ou premios por acadar unha serie de usos dos servizos dos centros termais, ata a implantación dun sistema que simplifique o rexistro das técnicas termais previstas en programas como o Termalismo Social da Deputación. De feito, a partir de 2024, esta tarxeta dixital servirá para comunicar o inicio do programa, informar das súas novidades, así como para contactar cos seus beneficiarios.

Así mesmo, se o usuario da tarxeta o permite, o sistema pode enviar mensaxes e notificacións personalizadas e xeolocalizadas informando dunha serie de información que pode ser do seu interese. Pero, para limitar aínda máis a información que o usuario recibe a través da tarxeta, pode determinar no formulario de inscrición o “grupo de interese” ao que quere pertencer, por exemplo, os beneficiarios do Programa de Termalismo Social terán un colectivo específico.

O primeiro grupo que se creou nesta plataforma foi o “Grupo Termatalia 2023” para poñer a disposición da comunidade científica e representantes de organismos públicos a posibilidade de rexistrarse na tarxeta dixital coa finalidade de promover colaboracións e transferencia de información.boas prácticas.

Termatalia Uruguay 2023 declarado Evento de Interese Turístico

“Termatalia Uruguay 2023” foi declarada Evento de Interese Turístico polo Ministerio de Turismo da República Oriental do Uruguai. Esta é a quinta edición da feira en Latinoamérica, despois das celebradas anteriormente en Perú, Arxentina, México e Brasil. Ao longo das súas 21 edicións, Termatalia é un evento que demostrou ser de interese para os gobernos que apostan por posicionarse como destinos de turismo termal e de saúde