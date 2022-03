A Deputación de Ourense achegará 186.000€ para a urbanización do centro de saúde de Boborás

A Deputación de Ourense achegará 186.000 euros para a urbanización dos terreos do novo centro de saúde de Boborás, orzamento que inclúe un aparcadoiro con 70 prazas, unha parada de autobús, a construción de beirarrúas e a instalación de colectores para a xestión de residuos. Así o destacou o vicepresidente da institución provincial, Rosendo Fernández, tras asistir hoxe á sinatura do convenio de colaboración entre a Consellería de Sanidade e o Concello de Boborás para a construción do novo centro asistencial.

O vicepresidente da Deputación subliñou que “a colaboración entre administracións constitúe sempre un exemplo positivo, máis importante aínda tratándose dunha infraestrutura sanitaria”. A institución provincial, sinala Rosendo Fernández, “sempre está e seguirá estando aí para cooperar na mellora dos servizos á cidadanía”, felicitando tamén á alcaldesa de Boborás “por estar sempre á procura de novos proxectos”, así como ao conselleiro de Sanidade “por atender as necesidades da veciñanza”.

Julio Comesaña e Patricia Torres asinaron o convenio de colaboración durante un acto celebrado na Casa do Concello de Boborás, que tamén contou coa presenza do delegado territorial da Xunta de Galicia en Ourense, Gabriel Alén, e do xerente da Área Sanitaria de Ourense, Verín e O Barco, Félix Rubial.

Patricia Torres expresou o seu agradecemento á Xunta de Galicia e á Deputación polo seu apoio a Boborás, exemplo da “aposta polos concellos rurais sen mirar o número de habitantes, e neste caso por unha infraestrutura sanitaria maila urbanización dos terreos nos que se asenta, o que vai mellorar de modo significativo a vida e a calidade asistencial da veciñanza”. Subliñou a alcaldesa que o novo centro de saúde situarase “nunha zona dotacional de servizos públicos na que xa están instalados o colexio, a gardería, o edificio sociocultural, un parque infantil e o pavillón de deportes, ademais de acoller no futuro a unha residencia de maiores e unha piscina”.

Pola súa banda, Julio Comesaña manifestou que o proxecto responderá a “un inmoble moderno para darlle aos profesionais unha contorna de traballo á altura do seu labor” subliñando que o centro de Boborás será o primeiro en construírse dentro da fase 1 do Plan de Infraestruturas de Atención Primaria, aprobado en outubro pasado polo Goberno galego, destacando ademais a celeridade do Concello para a posta a disposición da parcela e o inicio da expropiación, coa colaboración da Deputación de Ourense.

6.000 metros cadrados para asistencia sanitaria e servizos asociados

O novo centro de saúde de Boborás substituirá ás actuais instalacións, construídas hai 32 anos e situadas nun inmoble onde comparte espazos con outros servizos municipais. O futuro centro asistencial e os servizos asociados ocuparán unha parcela de máis de 6.000 metros cadrados, cuxa expropiación xestionada pola Deputación de Ourense.

Deste xeito, aumentarase nun 40% a superficie construída en comparación co actual centro, pasando a ocupar 650 metros cadrados. Neste espazo haberá unha área específica para a consulta do programa da muller, ademais dunha sala polivalente para atender casos urxentes ou a realización de técnicas, así como unha sala para patoloxías respiratorias. Desde o punto de vista do profesional tamén haberá unha mellora importante nas instalacións, xa que o novo centro contará cunha sala de xuntas, vestiarios e almacén, e dúas consultas de medicina xeral e outras dúas de enfermería, coas dimensións establecidas nos criterios asistenciais do Sergas.