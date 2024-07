A Deputación activa a comisión para desbloquear a situación do transporte metropolitano

A Deputación vén de activar a comisión político-técnica para desbloquear a situación do transporte metropolitano en Ourense, cumprindo así o compromiso adquirido mediante acordo plenario unánime provincial.

O presidente provincial explicou a coincidencia de todos os participantes da comisión no afán de avanzar neste eido, pero coa cautela precisa para non crear expectativas que poidan frustrar á sociedade. “Todos queremos o transporte metropolitano e estamos dacordo nos pasos a dar”, dixo, ao tempo que lembrou a trascendencia social desta asunto, que afecta á metade da poboación provincial, dado que nun radio de 10-15 quilómetros están ubicadas 150.000 persoas.

A reunión fixou xa os vindeiros pasos a dar. “Puxémonos deberes e falamos da posibilidade de facer extensión de liñas desde a cidade a lugares próximos, sen que se alteren as prestacións actuais así como coordinalo co transporte da Xunta.”, explicou o presidente provincial Por iso, todos os concellos implicados quedaron emprazados a aportar o 1 de setembro un documento coas súas necesidades concretas, ben sexan extensións de liñas ou novas liñas complementarias. “A partir de aí, traballaremos nestes dous ámbitos, coas extensións e os complementos”, avanzou Luis Menor, quen explicou tamén que o Concello da cidade manifestou que ten o seu prego para a concesión do Servizo do Transporte Urbano de Viaxeiros xa redactado e actualmente na Intervención Municipal. Este documento contempla a extensión de liñas que será o primeiro paso abordado por esta comisión de traballo.

Abordouse tamén o condicionante económico-técnico para desbloquear burocráticamente este proceso e analizar en profundidade as súas repercusións económicas, de aí que na reunión participasen tamén técnicos especializados nesta área tando da Deputación como do Concello de Ourense. Tamén se apuntou a posibilidade futura de comunicar liñas co gran referente da mobilidade da provincia que é o AVE.

“Temos a vontade clarísima de traballar xuntos, o compromiso de facelo e a firmeza para dar os pasos necesarios para olvidar esta frustración histórica que arrastra o transporte metropolitano de Ourense”, concluiu.

Vontade política unánime

O voceiro do Grupo Provincial do PSOE e alcalde de Taboadela, Alvaro Vila, amosou tamén a súa satisfacción pola constitución da mesa de traballo, “esto é unha gran demanda de hai moitos anos cunha gran vontade de todos os actores implicados para sacalo adiante. Vai ser unha realidade máis pronto que tarde porque esa é a vontade que temos todos os alcaldes e todas as institucións”. En nome do Grupo Provincial do BNG falou José Manuel Puga, expresándose nos mesmos termos: “Todos coincidimos en que queremos o mellor servizo e todos o temos claro, polo que máis pronto que tarde deberíamos darlle saída a todo isto. Por parte do BNG, total colaboración para que esto salga adiante”.