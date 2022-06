Concello de ourense

Cortes de tráfico durante as Festas de Ourense 2022

As zonas da Avenida Pardo de Cela, rúa Progreso – Alameda e e Parque Barbaña sufrirán cortes no tráfico debido ás festas. Establécense vías alternativas polas pontes do Ribeiriño e ponte Nova, polo barrio das Lagoas e as rúas Xoán XXIII, Concello e Ervedelo.

Óscar Gómez