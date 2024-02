A Confederación Miño-Sil elimina especies exóticas invasoras no río Miño

Os traballos programados consisten na tala, apilado e retirada dos talos de ailanto aos que, tras o corte, se lles aplicará herbicida cun pincel nos tocos para controlar o rebrote; Naqueles casos nos que o diámetro dos tocos non permita esta técnica, realizarase unha aplicación localizada cun pulverizador de mochila.

Tamén se cortarán e retiraranse as cañas presentes en ambas as marxes, ás que se lles aplicará un herbicida sistémico de postemerxencia cando broten. En canto á eliminación da acacia, os exemplares cuxo diámetro o permita sufrirán un cinto mecánico do tronco (descortezado ou pelado), tratando de cortar o fluxo de savia para provocar o esgotamento da planta.

Así mesmo, contémplase a tala, picado, apilado e retirada de árbores secas que presenten risco de caída sobre as zonas de paso. Para rematar e como complemento a estas actuacións, realizarase unha plantación manual de frondosas autóctonas que permitirá recuperar progresivamente a vexetación de ribeira.

Todo o material vexetal resultante destes cortes e saneamento será retirado e trasladado por un xestor autorizado. Os traballos descritos están a ser realizados por unha brigada formada por 5 operarios especializados e prolongaranse ata abril.