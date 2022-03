Conductas adictivas (detección e prevención)

Conferencias Escola de Saúde Luis Vives

Condutas adictivas: detección e prevención

O vindeiro venres 23 de marzo ás 19:30 horas terá lugar a IV Conferencia dentro do ciclo "CONFERENCIAS ESCOLA DE SAÚDE LUÍS VIVES" no Salón de Actos do Colexio Luis Vives baixo o título "Condutas aditivas: detección e prevención".

Será a cargo de Gerardo Flórez Menéndez, médico psiquiatra. Director no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense da unidade de alcoholismo, tabaquismo e xogo patolóxico. Unidade de condutas adictivas de Ourense.

A entrada será libre con control de aforo e dirixida ao público en xeral non sendo necesario pertencer á comunidade educativa do Centro.

Máis información na páxina web de Colexio Luis Vives.