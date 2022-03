Concello de Ourense e Sergas colaboraran na vixilancia do perímetro do Complexo Hospitalario

O concelleiro de Seguridade, Telmo Ucha, mantivo unha reunión co Xefe do Servizo de Loxística e Servizos Xerais da Área Sanitaria de Ourense, José Núñez Ramos na que acordaron a colaboración para estender a vixilancia na zona interior do perímetro do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense.

Esta medida, ten o obxectivo de abordar o problema de aparcamentos en zonas non habilitadas dentro do perímetro do CHUO. Desta maneira, a vixilancia privada do Hospital e a Policía Local, colaborarán para que non se produza esta mala praxe.

Ademais, a concellería de Seguridade, está estudando tamén, a colaboración da Policía Local para que os vehículos de emerxencia sanitaria que o precisen, sexan escoltados para facilitar mobilidade e determinadas situación que se requira.