O Concello de Ourense aposta pola creación dun canal de slálom en Oira

O Concello de Ourense aposta por darlle un impulso decisivo á práctica do piragüismo na cidade, coa creación dun slálom olímpico de competición na zona de Oira. O alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, recibiu esta mañá o presidente da Federación Galega de Piragüismo, José Alfredo Bea García, o presidente do Club Piragüismo Ourense, José Luis Fernández Bermejo, e o tesoureiro do club, Santiago Carvajal, e trasladoulles o apoio do Concello a esta iniciativa que, a xuízo do rexedor, pode supor un “punto de inflexión” para o deporte na cidade, similar ao que supuxo no seu día a pista de atletismo de Expourense, que desde a súa entrada en servizo converteu a cidade en habitual escenario de competicións deportivas do máis alto nivel.

O Concello pedirá a implicación de todas as administracións nun proxecto de 1,5 millóns de euros que “atraería deportistas de todo o mundo”, destacou o alcalde. Pérez Jácome avanzou que serán varias as liñas de actuación que desenvolverá o Concello para materializar unha “aposta importante polo piragüismo”. Por unha banda, o Concello pedirá a implicación da Xunta de Galicia, do Consello Superior de Deportes, da Confederación Hidrográfica e da Deputación Provincial para, xunto ao Concello de Ourense, poñer en marcha un canal de slálom olímpico, aproveitando as condicións únicas de caudal e cotas que se dan na zona de Oira.

Por outra banda, o Concello tamén promoverá unha importante mellora das instalacións coas que conta o Club Piragüismo Ourense, cun pantalán, un ximnasio e uns vestiarios na zona de Velle, e consolidará a súa aposta polo Descenso do Miño e outras probas similares, actividades de referencia que xa vén apoiando na actualidade.