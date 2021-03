O complexo deportivo de Monterrei abre a súa zona deportiva ao público

O Complexo Deportivo de Monterrei, sito no concello ourensán de Pereiro de Aguiar, vén de poñer a disposición do público a súa zona deportiva que conta cun pump track indoor para bicicleta BTT e deportes urbanos, ademais dunha pista polideportiva descuberta, unha pista de tenis cuberta e outra descuberta, dúas pistas de pádel cubertas e outras dúas descubertas e a ampliación da cuberta da pista de atletismo. As obras da devandita zona deportiva tiveron un orzamento de 1.022.866,17 euros.

A reforma do Complexo Deportivo de Monterrei contará cunha zona deportiva e unha zona acuática como dous partes diferenciadas e independentes. O orzamento total da actuación roldará os 10 millóns de euros e será cofinanciado ao 50% entre Xunta de Galicia e Deputación de Ourense.

Monterrey | Onda cero

Cómpre lembrar que o proxecto da parte acuática foi adxudicado no último trimestre de 2020 e consta de tres fases diferenciadas: a piscina familiar, a piscina infantil e os tobogáns de adrenalina. Durante a execución das obras poderanse utilizar en todo momento as instalacións xa existentes ou finalizadas. O orzamento da parte acuática alcanzará os 8.809.566,35 euros.

A actuación proxectada ten unha clara vocación de servizo ao público xeral, dirixida prioritariamente á xeneralización da práctica da actividade física saudable e da práctica deportiva e do ocio familiar. As novas instalacións permitirán ampliar a actual oferta deportiva e, sobre todo, acadar a súa desestacionalización dando servizo os 365 días do ano.