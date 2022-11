O COB suma una noa derrota en Melilla

O primeiro cuarto foi de Melilla. Os norteafricanos marcaron con facilidade dende o inicio para responder a primeira canastra do encontro que chegou cun triplo de Ferran A fortuna. Tomy Chapero sufriu en situacións defensivas ante Fall e Delgado e, con cinco

minutos disputados, sentenciaron os de Óscar Lata (12-7). Seydou entrou na pista e, na súa primeiro balón, sumou un dous máis un que devolveu o Ourense ao encontro. Dende aquí, todo o que marcou o Ourense, foi corrixido rapidamente por un Melilla que pechou o

Primeiro período oito arriba e con sensacións moito mellores que as nosas (24-16).

Delgado dominou na pintura e foi quen de dobrar balóns cara a fóra melillenses que sumaron con dúas triplas de López e Pardina obrigando a Guillermo Arenas para paralo (30-16). A diferenza sería de dezaseis medio segundo cuarto que era longo para un COB que non atopaba a forma de frear as apostas locais (38-22). Entón Ourense comezou a mellorar despois de que Stojan entrase na pista, Jose Nogués e Chaz Williams que foron capaces de anotar as dúas penetracións por parte da base americana, como co tiro exterior dos tiradores. Melilla viu cada vez máis preto os galegos e Lata pedía un tempo morto que non era impediu voar a ampla vantaxe e chegar ao descanso con todo por decidir (46-41).

No terceiro cuarto, o Ourense abandonou o partido e o Melilla Sport Capital aproveitouno para definitivamente rompelo. Ferrando, Delgado, Thompson, Pardina, de Blas... todos os xogadores do equipo local sumáronse e abriron amplos parciais que levaron o

diferenza a máximos constantes ata chegar aos vinte puntos. A festa somos nós escapou e as malas sensacións volveron xirar nas cabezas chegando así ao cuarto final cunha diferenza demasiado ampla para ser resolta no

últimos dez minutos (76-56).

O último cuarto non tivo moita historia. Melilla foi quen mantivo a diferenza e pecha unha vitoria que lles deixa un máis que COB na clasificación. O resultado final 95-77.

Melilla Sport Capital (95): Ferrando (8), Pardina (11), Thompson (5), Huguet (8), Fall (4) – cinco inicial – López(9), de Blas(3), Pereira (19), Rodríguez(19), Rakocevic (9), Edwards(0).

Club Ourense Baloncesto (77): Williams (13), Ventura (3), Nogués (6), Gjuroski (7), Chapero (4) – cinco inicial – Manjgafic (14), Willett (8), Cera (2), Pilepic (10), Aboubacar(8), Peciukevicius (2).

Parciales: 24-16, 22-25, 30-15, 19-21.