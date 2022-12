O COB cae ante o lider Zunder Palencia 66-82

O partido comezou co Palencia demostrando o motivo polo que está arriba. Cun índice de puntuación esmagadora, Martínez, Kamba, Schmidt e McGrew engadiron desde máis aló da liña de 6'75 para levar aos casteláns dez arriba nun abrir e pechar de ollos de ollos (5-15). Comezou a marcar, e do mesmo xeito, o COB. Primeiro, Fahrudin, despois el Willettt e para rematar con Chaz Williams, que regresou tras algúns partidos fóra e pechou así unha sala na que as defensas fallaban ante os ataques que se baseaban o tiro de tres (20-24).

Ao comezo do segundo, outro empuxe de Zunder Palencia para que a vantaxe regresase ao dez (23-33). O Ourense, que cada vez está máis unido como equipo, non o ía que o líder da competición o rompa tan cedo e, entre Fran Pilepic, Fahrudin Manjgafic e Seydou Aboubacar, a diferenza caeu a cinco a tantos minutos para chegar ao descanso (31-36). Nestes estarían mellor os de Pedro Rivero últimos compases e, unha vez máis, puideron evitar o empuxe cobista con triples de Wintering e McGrew para pechar os vinte primeiros con vantaxe en Pazo dousDeportes (34-44).

O Palencia rómpea e o COB suma a oitava derrota

Cos dez puntos de vantaxe no luminoso, comezou a segunda parte. Non Ourense atopou o camiño para o aro e iso significaba que, tras un triplo de Kamba que se levantou como máximo goleador do seu equipo, alcanzouse o máximo do encontro ata iso momento con dezaseis (40-56). Seguiu engadindo Zunder Palencia, sen decatarse do cambios na pista e apoiado nunha gran rotación e defensa como xa avisara Guillermo Arenas para, agora si, romper definitivamente o partido e tocar a vitoria cos dedos a pesar de que aínda lles queda dez minutos por xogar (48-67).

En KO técnico, o COB quixo probalo a base de triplos ao comezo do último... pero non podería. O que colleitaban os palentinos era demasiado para os nosos e a vitoria foi escapou O resultado final 66-82.