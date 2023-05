A nivel base foron os nosos nenos e cadetes da Escola Pavillón representantes. Os cadetes saíron á pista na mañá do xoves e comezaron cun nó ao colocar as cintas que as facían ter que reaccionar e solucionar algúns erros. Foron 43 da súa categoría. Os nenos madrugaron o venres pola mañá e saíron con potencia pero sufriron unha caída que rematou cun aro fóra da colchoneta sabían recuperar e seguir con máis forza e acadado a posición 27.

O Clube Ximnasia Pavillón participou na copa españa de conxuntos | onda cero

O domingo tivo lugar a competición absoluta do mel. Os nosos alevíns funcionaron moitísimo ben a primeira parte do exercicio e tivo varios erros encadeados cara ao final. Eran novenos na súa categoría. Os xuvenís resolveron con aplomo os desequilibrios que

xurdiu sobre o tapete e conseguiron realizar un exercicio fenomenal que os colocou oitavos na clasificación.