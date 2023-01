O Club Athlos consegue tres medallas no Master Nacional celebrado en Vigo

O Club Athlos consegue tres medallas en Vigo, unha de plata e duas de bronce, o cal é un gran resultado para un club que traballa moi ben a base con unha escola de badmintón de donde cada ano salen novos xogadores para poder competir tanto a nivel autonómico como nacional.

A vigo desprazaronse: Antón González, Daniel Álvarez, Xoel Álvarez, Gael Rguez Santamaría, Martina Llamas, Paula Casas, Gael Rguez Pérez, Lucía Cid, Noa Martínez, Mariña González, Beatriz López y Emma Pedrera. Acompañados por los entrenadores Sara Galicia y Antonio Iglesias.

A medalla de prata foi conseguida por Daniel Álvarez e Antón González en dobres masculino sub13. Mentras que as duas medallas de bronce as conseguiron Daniel Álvarez no individual masculino sub13 e Xoel Álvarez en dobres masculino sub17 junto a Adrián Rodríguez do CB As Neves.

Así mesmo Dolores Sarmiento consigueu a medalla de bronce en individual femenino C1-C2-D no master Nacional N4 senior celbrado en Vicoria (País Vasco).