CHMS e Concello de Xinzo mellorarán a rede de saneamento en varias zonas do municipio

O presidente da CHMS, José Antonio Quiroga, e a alcaldesa de Xinzo de Limia, Elvira Lama, visitaron esta mañá a zona onde se levará a cabo un novo proxecto de saneamento; Durante o percorrido comprobaron "in situ" cos técnicos e coa empresa redactora a problemática actual dos vertidos recurrentes ao cauce.

O obxectivo do proxecto é eliminar os vertidos ao río Limia na zona do antigo matadoiro de Rubio, así como os procedentes dos edificios situados na marxe da estrada de Baltar e da avenida de Portugal, e doutros edificios da esquerda. beira do río.Límia, das piscinas municipais, pavillón e instalacións deportivas.

As actuacións proxectadas inclúen o paso subterráneo do río Limia a través dun gato, as canalizacións necesarias e 2 bombas para conectar coa rede municipal no parque do Toural. “Estas actuacións completaranse cunha senda peonil e un carril bici, separados da zona de pasarela peonil, en ambas as marxes do río, entre as pontes da autovía. de Baltar e rúa Sitibal” concluíu o presidente.

A redacción do proxecto, contratado á empresa Antea por un importe de 45.000 €, deberá estar rematada nun prazo máximo de 6 meses.