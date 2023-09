Castrelo de Miño acollerá o Trofeo Deputación de Ourense da Clase Optimist Gran Premio Aceites Abril

A Semana Abanca 2023 -dividida este ano en catro versións- comezou o pasado fin de semana coa versión Galicia Interior coas competicións de Esquí Náutico na pista do Miño de Cortegada, e cunha de Wakeboard na pista de Fornelos de Montes, en Pontevedra. Tralo éxito acadado en ambos eventos, a Federación Española da especialidade estuda a posibilidade de que a provincia de Ourense acolla no ano 2024 o Campionato de España.

Por elo, César Fernández animou á Federación a escoller a “nosa provincia para celebrar esta gran competición porque reúne as condicións idóneas para acoller eventos deportivos de primeiro nivel, como así se ten demostrado en numerosas ocasións”. Ademais, amosou o compromiso do goberno provincial a prol deste tipo de iniciativas que encaixan na folla de ruta da Deputación de promover un ecosistema deportivo que contribúa a promocionar os recursos naturais, paisaxísticos e patrimoniais da provincia. Salientando que son unha “ferramenta fundamental para dinamizar o noso rural”.

Este evento deportivo, o terceiro e último acto da Versión Galicia Interior da Semana Abanca de 2023, estará dedicado aos deportistas de vela máis mozos: o Optimist. Na liña de saída haberá varios dos principais equipos da zona atlántica, así como de outras zonas de España e do norte de Portugal. Na presentación tamén estiveron o alcalde de Castrelo de Miño, Avelino Pazos, quen agradeceu a colaboración da Deputación de Ourense; a presidenta do Club Náutico de Castrelo de Miño, Beatriz Alberte; a presidenta do Club Marítimo de Vigo, Zulema Prado; e a directora de zona de Abanca en Ourense Oeste, Rosana Neira, entre outras autoridades.

No que atinxe ao optimist en Castrelo de Miño, trátase da aposta máis significativa deste ano da Semana Abanca que ao ter rango a nivel técnico de “internacional” será un elemento clave de cara ao seu futuro. Este evento de vela base promove, ademais, o turismo termal familiar, e pretende sentar as bases para lograr que sexa unha proba de referencia para a España do interior.