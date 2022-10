Más de uno ourense

Cancelado o Salón do Automóbil de Ourense

A XIII Edición do Salón do Automóbil de Ourense que ía a celebrarse esta fin de semana en Expourense foi cancelada debido á folga no sector de siderometal. Falamos delo co presidente da patronal de concesionarios ACAUTO, Ramón Seijas.