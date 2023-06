Cabezas reitera a súa disposición a dialogar con PSOE e BNG

O candidato á Alcaldía de Ourense polo Partido Popular, Manuel Cabezas, reitera a súa vontade de diálogo para explorar posibles vías de acordo con PSOE e BNG, que permitan ofrecer unha alternativa de goberno que poña fin á situación vivida no Concello de Ourense durante os últimos anos.

Manuel Cabezas fai esta nova chamada ao diálogo tras a negativa de socialistas e nacionalistas a reunirse co candidato popular. "Se Ourense vive realmente unha situación de emerxencia, é tan difícil sentarse a falar?", lamenta Cabezas tras a falta de resposta á súa invitación.

Ante a coincidencia de posturas entre PP, PSOE e BNG no escenario municipal ourensán, expresadas antes e durante toda a campaña electoral, Manuel Cabezas optou por propor unha reunión por convocatoria pública que, entende, "non podíamos aprazar máis, non podíamos adiar máis. porque a maioría dos ourensáns nolo esíxeno, pedíndonos que nos sentemos a falar e buscar alternativas”.

A convocatoria de onte, engade Cabezas, "é unha chamada á cordura, a ser coherentes co exposto ao longo deste proceso electoral". Se PP, PSOE e BNG “demostramos aos ourensáns a nosa capacidade de entendemento, asinando documentos de apoio aos colectivos agredidos que agora nos reclaman un acordo, por que non buscar conxuntamente unha solución para Ourense, independentemente das estratexias e coalicións. ".

A situación de Ourense non é similar á do resto de concellos de Galicia, sinala o candidato popular, polo que en ningún caso a cidade pode entrar na estratexia xeral de pactos: "En Ourense hai circunstancias extraordinarias que precisan solucións extraordinarias. ".