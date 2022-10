Borja Pérez novo podólogo do Monbus Obradoiro

Borja Pérez Serrano, Podólogo, especialista en cirurxía e biomecánica do pé, e director da Clinica Teknos, incorpórase aos servizos médicos do club compostelán como xefe de podoloxía e biomecánica. Ademais, froito do convenio de colaboración entre Podoactiva, grupo líder a nivel nacional neste sector, e do que Pérez Serrano é responsable en Ourense, Vigo e Santiago de Compostela, e o club, contarase cos servizos de Younext. , filial de Podoactiva e que se encarga de personalizar máscaras e férulas mediante procesos de fabricación aditiva e impresión 3D.

Podoactiva renóvase como provedora oficial de podoloxía e biomecánica co Monbus Obradoiro. Deste xeito, o doutor Pérez Serrano, da man de Podoactiva, pon a disposición do primeiro equipo estudos biomecánicos da pegada e da fabricación de plantillas personalizadas, realizadas coa tecnoloxía exclusiva patentada pola empresa aragonesa.

A Clínica Teknos é un referente no ámbito da patoloxía do pé, xa que conta con diferentes servizos para abordar todos os problemas do pé. No ámbito da biomecánica e das plantillas personalizadas, é a unidade exclusiva de Podoactiva para Ourense, que ofrece aos ourensáns a tecnoloxía máis avanzada empregada nos deportistas de elite.

O doutor Pérez Serrano, responsable de Podoactiva Ourense, Vigo e Santiago de Compostela, é Especialista en Cirurxía do Pé, Máster en Cirurxía e Biomecánica Avanzada do Pé, e Máster en Cirurxía do Pé Minimamente Invasiva. É Director da Clinica Teknos, en Ourense e responsable das unidades de pé do Centro Médico Cygom en Vigo, e a Clínica AKT de Santiago de Compostela, ademais de docente en diversos cursos e másteres.

O doutor Pérez Serrano sinalou que “é unha honra traballar cos xogadores dun club histórico como é o Obradoiro. Poñeremos toda a nosa experiencia, a nosa tecnoloxía e a nosa ilusión para axudar ao equipo nesta nova tempada que comeza”. Pola súa banda, Daniel Agra, director de Marketing de Monbus Obradoiro, destacou que “este acordo é de suma importancia para o club. A saúde dos nosos xogadores é o máis importante para nós, e contar cos servizos de Podoactiva ofrécenos a seguridade de estar en mans dos mellores”.