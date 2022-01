Os bombeiros axudaron ás súas maxestades a acceder ao edificio, utilizando a espectacular escaleira do camión do servizo municipal, e a dar os regalos e transmitirlles ánimos aos rapaces e as rapazas, cos seus desexos dunha pronta recuperación.

Os bombeiros axudan os reis magos a entregar reagalos os nenos ingresados no CHOU | onda cero

O concelleiro de Seguridade Cidadá, Telmo Ucha agradeceu a colaboración dos bombeiros da cidade nesta iniciativa que pretende contribuir a ledicia dos máis cativos que non pudieron acudir á cabalgata de Reis nin desfrutar destas festas nos seus fogares.