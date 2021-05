O BNG propón un acordo para reactivar as zonas transfronterizas de Galicia

A proposición non de lei defendida pola deputada do BNG, Noa Presas acadou o apoio da Comisión de Economía, tras chegar a un acordo unánime dunha proposta transaccionada nos seguintes termos:

“O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:

1. Promover a realización dun estudo, en colaboración co sistema universitario galego, para coñecer o dobre impacto da COVID e do peche de fronteira nas actividades económicas dos concellos transfronteirizos de todo o país.

2. Impulsar, en colaboración con todas as administracións e coas AECT, un plan especial para demandar compensacións con cargo a fondos propios, estatais ou europeos para os sectores dobremente afectados pola COVID e polo efecto peche da fronteira.

3. Demandar a dotación de fondos extraordinarios por parte dos estados e da UE ao abeiro do Plan europeo de recuperación Pos-COVID (NEXT EU), así como do Marco Financeiro Europeo 2021-2027 e promover a posta en marcha dun Investimento Territorial Integrado de carácter Transfronteirizo (ITI) concertado entre ambos países e dotado financeiramente con cargo a fondos europeos do Marco Comunitario reforzado 2021-2027, como instrumento para a reactivación económica e o desenvolvemento deste territorio dobremente afectado pola COVID e polo impacto da reposición da fronteira.”