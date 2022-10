Beatriz Fernández e Anxo Castro, domiñan o Campionato Galego de Media Maratón

Nun día de bastante auga pero de moita participación e gañas, a gañadora estivo acompañada no podio por Patricia Varela do At. Arenteiro quen chegaba a línea de meta a tres minutos da gañadora e por Andrea Iglesias do Atletics Fisioterapia San Lázaro que remataba con 1h.28:11. No tocante á categoría masculina o subcampionato galego foi parar ás mans de Carlos Porto da Gimnástica de Pontevedra con 1h.08:10 sendo a medalla de bronce para Fernando Rial do Atletismo Santiago con 1h.08:40.

Compre salientar que a gañadora desta edición, lograba fai apenas dous fins de semana en A Coruña, proclámarse campioa de Galicia de Maratón colleitando así os dous títulos máis importantes do calendario autonómico de ruta. No que atinxe á clasificación por equipos resultaron gañadores o Atletismo Ribadeo en mulleres correspondéndolle o título nos homes á Sociedad Gimnástica de Pontevedra.

O resto de campioas e campións galegos foron os seguintes:

Absoluta. Beatriz Fernández (A.Corredoiras) e Anxo Castro (C.D.Atletaria)

Máster40. Beatriz Fernández (A. Corredoiras) e Javier Paredes (Ourense At.)

Máster45. Nati García (C.A.Sada) e Jordi Carrasco (SD Compostela)

Máster50. Mª Elena Miguéns (C.A.Sar) e Salvador Domínguez (A.F.San Lázaro)

Máster55. Soledad Castro (Comesaña S.C.) e Santiago Falcón (C.A.Cambados)

Máster60. Manuel Suárez (Vet.Samil)

Máster65. Lupe Vilar (C.A.Cambados) e José Jardón (Vet. Samil)

Máster70. Domingo Álvarez (Egovarros)

Reyes Estévez centrou toda a atención

Como dixemos, este campionato de Galicia desenvolveuse conxuntamente ca XXVII Medio Maratón de Pontevedra-XL Gran Fondo Caixabank que tivo na figura do triolímpico Reyes Estévez a súa máxima atracción. O catalán lograba ademáis o triunfo cun rexistro de 1h.07:44 sendo a gañadora femenina Marta Prieto cun crono de 1h.22:23.

Paralelamente desenvolveuse unha proba de 10k cuxas gañadoras foron Begoña Domínguez con 39:49 e Roi Estevez con 32:11 en homes