Bande celebra o 2, 3 e 4 de xuño a LII Festa do Peixe

O presidente do goberno provincial, Manuel Baltar, e a alcaldesa de Bande, Sandra Quintas, presentaron no Pazo Provincial unha festa que ten a súa orixe nun campionato de pesca e que na actualidade contribúe á promoción da riqueza piscícola dos seus ríos, da gastronomía local, do patrimonio histórico e das súas augas termais.

Programación da LII Festa do Peixe

A programación deste ano conta, ademais do campionato de pesca, con música, deporte, stands gastronómicos, exhibicións de patinaxe e o Mercado do Xurés. Por días, o venres 2 arrancará a festa con actuacións musicais e unha degustación gastronómica. O sábado, día 3, o programa comeza pola mañá con pasarrúas e unha masterclass de “freestyle”, seguindo pola tarde cun espectáculo infantil, e a entrega de premios e trofeos de diversos concursos e campionatos. A música, xunto coas degustacións, protagonizan o resto da xornada.

O domingo concentra dúas das actividades estrela da festa. En primeiro lugar o campionato de pesca, que conta coa colaboración da federación galega. Ademais, a xornada abarcará música, exhibicións de patinaxe e degustacións gastronómicas.