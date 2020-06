Baltar defiende las ayudas a los autónomos y Pymes

“Se hará justicia con los autónomos y de Ourense y sus familias”, asegura el presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, quien ayer envió sendas cartas al delegado del Gobierno y en Galicia y a la ministra de Política Territorial, a quienes demanda que tomen cartas en el asunto para defender las ayudas económicas a las autónomos y Pymes, que otorga la Diputación de Ourense como medida para paliar las graves consecuencias económicas que el COVID-19 está provocando en estos sectores de la economía ourensana, “unas ayudas que están en riesgo por las maniobras y tretas de puro egoísmo electoralista que parece estar llevando a cabo el líder del PSOE en Ourense, Rafael Rodríguez Villarino”, afirma Manuel Baltar, quien lleva días denunciando esta circunstancia.

El presidente de la Diputación de Ourense ha enviado sendas cartas a estos altos cargos “ante el riesgo de que pueda perderse este apoyo económico en favor de los autónomos,

por culpa de las supuestas maniobras de Rodríguez Villarino, pero que no duden los autónomos y Pymes de Ourense de que seguiremos trabajando para evitar que Rodríguez Villarino alcance ese objetivo. Llegaremos hasta las últimas consecuencias y nadie nos va a callar ni va a censurar nuestras reivindicaciones. Haremos todo lo posible, legal y administrativamente, para ayudar a los autónomos y Pymes y a sus familias de Ourense, que tantas necesidades tienen, provocadas por la crisis del COVID-19”, asegura Manuel Baltar.

En la carta enviada al delegado del Gobierno en Galicia, Manuel Baltar expresa: “La Diputación que me honro en presidir aprobó en pleno extraordinario celebrado en el mes de abril ayudas directas a autónomos y pequeñas y medianas empresas en los 91 ayuntamientos de Ourense menores de veinte mil habitantes, colaborando así en la necesaria reactivación económica tras la crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19. Una cooperación con una parte importante del tejido productivo provincial que también pusieron en marcha muchas entidades locales –gobiernos provinciales y ayuntamientos- en todo el territorio nacional.

“De forma extraña, por extraordinaria pues no sucede en otras provincias, el subdelegado del Gobierno en Ourense me remite escrito con fecha 26 de mayo en el que me anuncia la revisión de la legalidad de dichas ayudas, una decisión que produce una gran preocupación a sus miles de destinatarios, en muchos casos ya con la cantidad correspondiente ingresada en sus cuentas. Creo que esta revisión no se produce, por poner ejemplos dentro de Galicia, respecto a ayudas similares dispuestas por ayuntamientos como el de A Coruña o el de Lugo, circunstancia que delata un comportamiento peculiar que imagino también eres capaz de observar.

“La indignación de este gobierno provincial aumenta cuando no se atiende nuestra solicitud de poner a disposición de la Diputación de Ourense, a través del Punto de Acceso General Electrónico, la totalidad de los documentos integrantes del expediente de requerimiento de ampliación de la información relativa a las bases reguladoras de los procedimientos de concesión de subvenciones a trabajadores autónomos y pequeñas empresas, incluyendo cuantos informes, antecedentes o escritos dieran lugar a la decisión de formulación del requerimiento de referencia.

“Con fecha 9 de junio hemos reiterado al subdelegado del Gobierno nuestra solicitud y que nos diga expresamente si nos está denegando el acceso al expediente con indicación de los recursos o acciones administrativas o judiciales que le corresponderían a esta Diputación.

“Es incomprensible la falta de transparencia y la ocultación de documentos que parece estar disponiendo el subdelegado del Gobierno. Su actitud no concediéndonos el trámite de vista y audiencia, dada nuestra condición de interesados directos en el procedimiento, no sólo contraviene los derechos que la legislación vigente otorga a los vecinos sino que es un gravísimo ejemplo de falta de colaboración institucional que no debe permitirse.

“En aras de la lealtad entre administraciones públicas te participo esta situación porque dicha actitud pudiera suponer un uso partidista de la institución, tanto la puesta en marcha de la revisión como la ocultación posterior de documentos, que es contraria a cualquier modelo democrático de funcionamiento de las instituciones. Queremos conocer qué motivó el procedimiento de revisión de legalidad, quién lo promovió y con qué intereses. Los miles de ourensanos que perciben estas ayudas en todo el territorio provincial deben conocer si se debe a una revisión de oficio o si obedece a la petición de alguien que está poniendo en riesgo una inyección económica de liquidez en un momento muy difícil en el que todos debiéramos estar en la dinámica de construir y solucionar problemas.

“Evidentemente, delegado, estamos absolutamente convencidos de la legalidad de dichas ayudas, de sus bases reguladoras, al contar con los informes jurídicos y económicos favorables de los empleados públicos provinciales de este gobierno provincial.

La carta de Manuel Baltar a la ministra de Política Territorial recoge los mismos argumentos y solicita, además, conocer “si esta revisión de la legalidad de las ayudas se produce también respecto de las aprobadas por otras entidades locales en España, intuyendo que no, circunstancia que delata un comportamiento peculiar. Son momentos de reconstrucción nacional y de cooperación como tuvimos la oportunidad de resaltar en la Videoconferencia, dada mi condición de miembro de la Junta de Gobierno de la FEMP, del pasado 25 de abril contigo, con la vicepresidenta 4ª y con el Ministro de Sanidad”, expresa Baltar.