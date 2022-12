Araújo: "Ourense é a España vacilada"

o portavoz do grupo municipal de Ciudadanos, Pepe Araújo, amosou o seu malestar tras a decisión da Moncloa de elixir A Coruña e Sevilla como sedes da axencia estatal de intelixencia artificial e espacial en detrimento doutras cidades que, como Ourense, necesitan un impulso. económico.

"Ourense é a España dubitativa xa que os locais foron a cidades que están lonxe de cumprir as condicións demográficas marcadas polo Goberno de Pedro Sánchez. Ademais, non é casual que ambas as dúas cidades estean gobernadas por socialistas", afirmou o portavoz de Cidadán.

Nesta mesma liña, Araújo lamentou a falta de apoio da Xunta de Galicia á candidatura de Ourense e asegurou que o Goberno central "se enganou coas condicións para designar os locais xa que nin A Coruña nin Sevilla teñen problemas de despoboamento". Nin a Xunta de Galicia nin o Goberno central estiveron á altura dunha provincia que necesita con urxencia un impulso económico”.