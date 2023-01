Ampliase as horas en axudas no fogar na mancumunidade do Ribeiro

A conselleira de Política Social e Xuventude, Fabiola García, mantivo unha reunión co presidente da Mancomunidade do Ribeiro, Francisco José Fernández, ao que lle comunicou que a Xunta ampliará en 5.000 as horas anuais do Servizo de Axuda no Fogar (SAF) financiadas para atender a aquelas persoas dos concellos que forman parte do ente supramunicipal e están á espera do servizo.

Durante o encontro, mantido na Concello de Leiro, Fabiola García e Francisco José Fernández abordaron a necesidade de continuar mellorando a colaboración entre Administracións públicas para garantir servizos de proximidade aos municipios do rural, máis en concreto ás persoas maiores.

Neste sentido, o Goberno galego incrementará en 60.000 euros o financiamento do SAF da Mancomunidade de Leiro. Deste xeito, pon á disposición da agrupación local preto de 370.000 euros para máis de 30.000 horas anuais neste servizo e atender a case un centenar de veciños.

Ademais desta achega para o servizo de axuda no fogar, a Administración autonómica tamén concedeu nas últimas semanas máis de 50.000 euros á Mancomunidade para o financiamento de tres traballadores sociais que dean cobertura aos municipios de Leiro, Beade, Arnoia, Cenlle e Cortegada.