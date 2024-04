Ampliación do poligono de san cibrao das viñas e novos aparcamentos para camións

As novas parcelas que se construirán coa ampliación do Polígono de San Cibrao estarán á venda ao longo do próximo ano 2025. Así o confirmou a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, nunha visita realizada onte á sede da Asociación de Empresarios. , onde foi recibida polo presidente da entidade, José Antonio Rodríguez Araujo, e mantivo unha reunión cos membros do consello de administración.

Este é o calendario que xestiona a Asociación de Empresarios tras a visita da conselleira e o que foi trasladado ao comité de dirección da entidade empresarial, reunido esta mañá. Na xuntanza valorouse moito este anuncio, xa que permitirá instalar novas empresas no polígono industrial. Segundo explicou o conselleiro, esta semana recibiuse o informe favorable da Axencia Galega de Infraestruturas sobre a modificación do plan parcial do parque empresarial de San Cibrao das Viñas, que posibilitará a súa aprobación. Tendo en conta os prazos administrativos, os empresarios confían en que as obras se poidan licitar canto antes para que as parcelas poidan ofertarse en 2025.

Na súa visita á sede da Asociación de Empresarios, a conselleira de Medio Ambiente tamén anunciou a declaración dun proxecto empresarial singular para a construción do aparcadoiro de camións no Centro de Transportes e Terminal Intermodal de San Cibrao das Viñas. Esta declaración permitirá adxudicar directamente e mediante venda á Asociación Empresarial do Polígono Industrial de San Cibrao das Viñas a parcela A2, cunha superficie superior a 11.200 metros cadrados.

O proxecto, con perspectiva de xénero, prevé habilitar 59 prazas de aparcamento para camións e dous inmobles separados para homes e mulleres con acceso diferenciado, controis de acceso e videovixilancia.