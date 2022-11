Alumnado do Ben-Cho-Shey visitou o Parque da Igualdade

Co obxectivo de concienciar aos escolares ourensáns na loita contra a violencia de xénero, este espazo situado na contorna do encoro de Cachamuíña sirve como punto de aprendizaxe interactiva e sensibilización desde idades temperás en valores como a igualdade e a convivencia. Nesta actividade educativa, os alumnos percorren o paseo do Parque de Igualdade (en forma de lazo) e atópanse polo camiño diferentes obstáculos cargados de simbolismo que permiten entender as dificultades que sofren as vítimas desta violencia.

No marco da conmemoración do Día internacional da eliminación da violencia contra a muller, o pasado 25 de novembro, hoxe iniciouse o programa de visitas ao parque das escolas de toda a provincia, sendo os alumnos do CEIP Rosalía de Castro de Xinzo de Limia e os do colexio Sagrado Corazón de Celanova os próximos en achegarse a este espazo educativo.