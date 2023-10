Comercio

Algunhas das mellores tortillas españolas levan Pataca de Galicia

A IXP colaborou coa organización do XVI Campeonato de España de Tortilla de Patacas. Os gañadores foron o restaurante Cañadío (Santander) co primeiro premio, O Cabo (A Coruña) co segundo e Bar Tizona (Logroño) co terceiro lugar.

Óscar Gómez