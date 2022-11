“A Administración cerca de ti” achegará as xestións administrativas os concellos da provincia

“Achegamos a Administración do século XXI ás vilas, poñéndoa directamente ao servizo dos veciños e veciñas, para fortalecer a cohesión social e territorial e reforzar a igualdade de oportunidades”, sinalou o subdelegado ao tempo que destacou que en Ourense beneficiaranse desta iniciativa 137.000 persoas. En total, en Galicia beneficiaranse 640.000 persoas.

Emilio Gonzalez presentou o programa nunha rolda de prensa na Subdelegación do Goberno na que estivo acompañado polo diferentes responsables dos organismos da Administración Xeral do Estado na provincia, entre eles o Secretario Xeral da Subdelegación, Manuel Arias; a xefa da unidade de Información e Rexistro, Patricia Ribo; o delegado de Economía e Facenda, Javier García; o director do SEPE, Celso Fernández; a directora de MUFACE, Laura Velázquez; o xerente do Catastro, Manuel Junco; e o secretario provincial do INSS, Ramiro Pérez.

Alí agradeceu a colaboración dos concellos “pois este programa non sería posible sen a súa implicación, e dos funcionarios e funcionarias públicas que percorrerán as diferentes vilas da provincia nos vindeiros meses de xeito voluntario”. “Este Goberno traballa para dar ferramentas dixitais á poboación do rural e agora, tamén, para ensinar a aproveitalas nas súas relacións coa administracións”, subliñou o subdelegado. A primeira parada desta iniciativa na provincia de Ourense será Coles, ata onde desprazarase persoal funcionario da Subdelegación este mércores.

Asesorar e xestionar

“Buscamos que o Estado estea máis presente no territorio e, en particular, nos municipios menos poboados. Que ninguén se senta desprazado á hora de realizar trámites telemáticos e que a cidadanía dispoña da información adecuada para as súas xestións coa Administración”, detallou Emilio González.

O Plan seguirá un calendario establecido en cooperación cos concellos. Cada semana, funcionarios e funcionarias das Subdelegacións desprazaranse a estas localidades, todas elas cunha poboación inferior a 8.000 habitantes, para ensinar ás persoas interesadas a relacionarse coa Administración de forma dixital, resolver dúbidas e tramitar, entre outros, o certificado dixital da FNMT, imprescindible para moitas xestións e que só se pode tramitar na presenza física da persoa que o solicita.

Actualmente, a Administración Xeral do Estado ofrece a posibilidade de realizar de xeito dixital a maior parte das xestións e das comunicacións con seus departamentos. Dende trámites básicos como as prestacións, o pago de impostos, permisos de condución, aboamento de taxas públicas, solicitudes de axudas ao estudo ou certificados de vida laboral, ata a solicitude de subvencións, que en moitos casos só se pode xestionar telematicamente.

O catálogo de servizos electrónicos da Subdelegación do Goberno en Ourense ofrece 125 trámites de xeito telemático, entre os que se atopan xestións relacionadas cos servizos de Estranxeiría; pago de taxas; comunicación de mobilizacións; validación de títulos universitarios estranxeiros ou a presentación de queixas ou suxestións ante a Administración.