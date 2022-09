O Aceites Abril segue coa súa posta a punto

A localidade pontevedresa acolleu a Copa Galicia Feminina de Voleibol, onde o Aceits Abril acudiu á competición co claro obxectivo de probar como é equipo a nivel táctico antes do inicio da liga de primeira división. As ourensáns enfrontáronse na semifinal ao Herculino del Zalaeta, que xoga na Superliga 2. A tónica do encontro foi o dominio dun Zalaeta superior, quen conseguiu marcar a diferenza cun gran acerto no saque e no ataque, afirmando a súa experiencia nunha liga superior.

A pesar do resultado, os ourensáns mostraron o seu espírito loitador e saíron moi ben sentimentos para o futuro.

Un futuro, que ten como próxima proba de competición, un partido amigable que será celebrará o vindeiro sábado 24 de setembro no campo de “O Pompeo”, e que servirá para seguir afinando os equipos do Aceites Abril Voleyourense e o EMEVE de Lugo, que

este ano debutará na Primeira División Nacional Feminina.

Continúa a pretemporada, e queda menos para o debut ligueiro do conxunto ourensán que será o sábado 8 de outubro no Polideportivo “O Pompeo”, ante o equipo madrileño de Rivas Voleibol.