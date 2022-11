O Aceites Abril levase o derbi na súa visita a Vigo

O Aceites Abril volve de Teis cos tres puntos e coa sensación de levar unha boa dinámica, para non facelo baixar da parte superior da clasificación. As ourensanas desprazáronse este sábado a Vigo, ao pavillón municipal de Teis para vivir o seu primeiro derbi da tempada nun partido no que os dous equipos chegaron cunha diferenza dun punto na táboa clasificatoria.

Con incerteza no xogo do voleiourense arrincou no primeiro set, pero dende dende o punto 15 mostraron a súa maior experiencia na categoría pechando os puntos nos momentos importantes do conxunto, polo que esta primeira manga iría para o de Pablo Pérez por un 23-25.

No segundo set, os ourensáns fixeron moito dano na recepción dos xuvenís de Fixeches grandes saques, o que impediu que o equipo local puidese participar do bo xogo que fixo no primeiro set, e o Voleourense levaríase este segundo por un 18-25 que deixou o encontro encarrilado.

No terceiro set, e ao final o definitivo, Aceites Abril saíu como unha palla de vapor, con moito acerto no saque e un bo xogo que fixo a reacción do equipo vigués, levando este último marcador por 12-25.