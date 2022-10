O Aceites Abril consigue a súa primeira victoria en Valladolid

As xogadores de Pablo Pérez conseguen a súa primeira vitoria da tempada nun a partido vibrante ante un Universidade de Valladolid que non puxo cousas fácil a ourensanas. O primeiro set sería o Voleyourense, mostrando unha gran efectividade no saque, o que dificultou ás pucelanas o seu xogo habitual, conseguindo a importante colchón de puntos que lle faría gañar esta primeira batalla por 18-25.

O segundo set a diferenza do primeiro comezou cun Universidade de Valladolid moito máis afinado, con moito menos erros na recepción e máis acerto no saque, que impediu ás ourensanas levarse este set que acabarían perdendo polo 25-17. O terceiro set foi unha copia ao carbón do primeiro, onde demostrou o Aceites Abril Voleyourense o xogo que estivo desenvolvendo nos últimos anos e a súa efectividade no servizo e en ataque e fíxose con esta manga por 20-25 ao seu favor.

O cuarto set parecía que podía ser o definitivo e finalmente viaxarían os 3 puntos Ourense, pero un UVA coriáceo moi eficaz no saque e en ataque anulou o ourensanas o que lle levou a perder 25-20 e así volver xogar outro quinto set máis como nas dúas xornadas previas de liga.

Comezou o quinto set e as ourensanas non quixeron deixar pasar a oportunidade iso non se produciu nos encontros anteriores e comezaron a dominar o conxunto cun a moi boa racha de saques que impediu que o UVA pechase os seus ataques como nun set

anteriores, un bo xogo dos pupilos de Pablo Pérez neste último tramo de partido fíxoos gañar 12-13, e a primeira vitoria do ourensanas que lles farán coller confianza para a visita desta fin de semana da A.DO curtidor.