O Aceites Abril comenza a liga con derrota

O Aceites Abril Voleyourense comezou a súa andaina na primeira división nacional cunha mínima derrota ante un duro A.D Voleibol Rivas. O partido comezou cun intercambio de golpes entre os dous equipos onde o acerto dos atacantes do equipo ourensán fixeron que o primeiro set fose premiado os locais.

No segundo e terceiro set, varios erros ao final do set por parte do Voleourense os madrileños adiantáronse no marcador, o que permitía prever un 4 conxunto de ataque cardíaco. E así foi, a igualdade impúxose en todo o conxunto ata despois do punto 20 o

Os atacantes voleiourenses pecharon o conxunto con varias accións positivas cun a parte do 25-20.

El quinto set comenzó con varios errores en recepción por parte del equipo local , que las fue lastrando hasta ceder por 15-10 y llevarse la victoria el equipo de Rivas. La jornada de la cantera fue más que intensa empezando el sábado a la mañana

las juveniles en monforte, a la tarde las cadetes y en la jornada del domingo partida doble del equipo infantil con los siguientes resultados.

CV KORBIS-ACEITES ABRIL JUVENIL FEMENINO (3-1)

ACEITES ABRIL CADETE FEMENINO – CV OLEIROS (3-1)

CV NARÓN- ACEITES ABRIL INFANTIL FEMENINO (0-3)

ACEITES ABRIL INFANTIL FEMENINO- CV NARÓN (3-2)