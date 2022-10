Abandono de Sampayo e Serrano no Rally Sanremo Storico

Carlos Sampayo e Irene Serrano non puideron completar a última parada do seu proxecto no Campionato de Europa de Vehículos Históricos, que se viron obrigados a abandonar o Rallye Sanremo Storico por unha dobre rotura de eixo no Renault 11 Turbo. As boas sensacións amosadas nas probas anteriores avaláronse nos resultados das dúas primeiras etapas do venres, nas que o piloto da Escudería Ourense puido montar entre os dez primeiros da xeral dentro do Campionato de Europa. Bo ritmo e mellores tempos que se truncaron na terceira especial cando se rompeu a transmisión dianteira esquerda do Renault 11 Turbo e estes pararon e reincorporáronse ao formato súper rally.

O bo facer do equipo Past Autos Racing fixo posible que o vehículo francés fose reparado en poucos minutos e comezara as especiais do sábado. Unha vez máis, bo ritmo e remontada na categoría E4, que non puideron completar xa que se reproduciu o mesmo problema que o día anterior, esta vez na transmisión dianteira esquerda. En todo caso, nesta segunda xornada, dous quintos e dous sextos postos de scratch confirman o bo facer do dúo Aukor Racing. Final de tempada agridoce, nunha proba que Sampayo coñece e recoñece que lle encanta, pero que non empaña un ano de aprendizaxe, progresión nos tempos e bos resultados que demostran que se cumpre a curva.

Agora, rematada a tempada, toca facer balance e marcar os obxectivos para unha tempada 2023 que parece igualmente emocionante en Aukor Racing.