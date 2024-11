Néstor Rego exixe repor o paso peonil na estación de Santo Estevo

O deputado do Bloque Nacionalista Galego no Congreso dos Deputados, Néstor Rego, exixe repoñer o paso peonil na estación de Santo Estevo do Sil, para rematar co aillamento dos veciños e veciñas.

O deputado nacionalista demanta unha rectificación e cumprimento do protocolo de evacuación establecido por que foi suprimida a única vía de escape para varias afectados e afectadas.

O BN denuncia con elo a decisión do ADIF de eliminar o único paso que tiña a veciñanza para ir dunha marxe a outra da vía férrea, polo que considera que "non é admisible que non existan alternativas".