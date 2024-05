Luz Casal ofrecerá un corcerto en Celanova o 24 de xullo

Luz Casal ofrecerá un concerto en Celanova o 24 de xullo dentro do ciclo "Rock entre Pedra e Poesía" (REP2). O concerto será ás dez da noite no claustro do mosteiro de San Salvador e as entradas xa están á venda en Ataquilla.com.

Os organizadores pretenden que o rock, como unha das principais vías de expresión socioculturais do século XX, e o patrimonio arquitectónico e cultural do claustro, conxuguen á mesma altura.

Unha experiencia única que tivo como antecedente o concerto de Miguel Ríos en agosto do 2022 e os de Javier Gurruchaga coa Orquesta Mondragón e Revolver o ano pasado.