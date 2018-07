De Lara indaga el origen de ingresos en efectivo por 264.000 euros en cuentas del exalcalde y su pareja

La juez de Lugo puso sobre la mesa el historial bancario de Francisco Rodríguez, su pareja Mercedes Astorga y su hija, con la que es titular de una cuenta. La magistrada persigue de dónde proceden en torno a 264.000 euros en efectivo ingresados, entre finales de 2007 y 2012, en docenas de entradas en metálico de varios importes, siempre fraccionados. "En el estudio de su patrimonio y el de su pareja no se corresponde la capacidad económica que parece tener con ingresos legalmente percibidos", le adelantó la magistrada al inicio del interrogatorio

A los nueve meses de caer detenido por la trama de la Pokemon vinculada al grupo Vendex, una firma que supuestamente le regaló varios relojes por Navidad y le pagó unos 10.000 euros en gratificaciones, Francisco Rodríguez volvió para someterse a las preguntas de Pilar de Lara. La investigación abrió otro frente. En junio de 2013, un mes después de que Vigilancia Aduanera realizara un registro de sus propiedades, tres horas de interrogatorio sin receso escudriñaron la situación patrimonial del exregidor y los indicios de presunto blanqueo de capitales, así como las posibles gratificaciones -dinero, obsequios y viajes- y el enchufismos de afines en relación con la empresa concesionaria Aquagest y la adjudicataria del servicio de limpieza y basuras, una UTE formada por Copasa, Geseco y FCC.

La juez de Lugo puso sobre la mesa el historial bancario de Francisco Rodríguez, su pareja Mercedes Astorga y su hija, con la que es titular de una cuenta. La magistrada persigue de dónde proceden en torno a 264.000 euros en efectivo ingresados, entre finales de 2007 y 2012, en docenas de entradas en metálico de varios importes, siempre fraccionados. "En el estudio de su patrimonio y el de su pareja no se corresponde la capacidad económica que parece tener con ingresos legalmente percibidos", le adelantó la magistrada al inicio del interrogatorio.

Francisco Rodríguez, que cobraba unos 4.000 euros al mes hasta que en 2009 el recorte salarial de políticos y funcionarios redujo su nómina a unos 3.300, atribuyó las sucesivas entradas de efectivo a una combinación de herencias y ayudas de familiares, una remesa de ahorros propios o a préstamos, además de "ingresos única y exclusivamente de mis nóminas por 37 años de trabajo". Tras dimitir, regresó a su plaza de profesor en O Carballiño donde percibe 2.400 euros al mes. Cuando fue a declarar estaba de baja por un accidente vascular.

Según su declaración, tenía unos 15.000 euros ahorrados y recibió de su padre una ayuda de 9.000 euros procedentes de ventas de "pinos o fincas". También algún "amigo" le prestó dinero para hacer frente a gastos y para "tapar descubiertos".

En anualidades como 2009 y 2010 constan 73.000 euros y 72.000 ingresos en metálico de procedencia no aclarada en las diversas cuentas, y que la juez se preguntó "cómo se explican cuando los únicos ingresos declarados son de sus nóminas", dado que en el caso de la pareja rondaban los 20.000 euros.

El exalcalde, por ejemplo, vinculó 13.570 euros de ingresos en una cuenta de su titularidad en 2007 con el dinero destinado a gastos en el piso de campaña de las elecciones -por el que los concejales suscribirían un préstamo-, y que estando a su nombre, "o bien me dio el partido o los que formábamos el equipo" "Creo que después habría una cuenta donde se pagaban los gastos". Era el titular porque "a veces hay dificultad en consentimiento de ejecutivas y por, seguramente, ser el candidato". De la cuenta en la que es cotitular con su hija, y constan también sucesivas aportaciones en metálico en sus años como alcalde, afirmó que no la manejaba. "Yo nunca utilicé ni un euro de esa cuenta", aseveró. Sobre los movimientos de las que están a nombre de su pareja tampoco fue capaz de explicar "cómo las mueve ella", más allá de apuntar a ayudas de su madre o ingresos para ayudar a su hija universitaria en Madrid.

De Lara también interrogó por pagos en efectivo o por cómo se produjo la adquisición del vehículo BMW que, según el exalcalde, utiliza su pareja, con la que convivía desde 2008, y ella costea tras dar una entrada de unos 13.000 euros. En mayo de 2009 la pareja adquirió dos pisos, dos trasteros y dos garajes, un dúplex en horizontal, por 307.000 euros en el barrio de A Ponte, en uno de los últimos polígonos urbanísticos de Ourense. "Si no tiene más ingresos declarados que sus nóminas y además compran un piso, ¿cómo explican esos 73.000 euros en efectivo en sus distintas cuentas bancarias de 2009?", preguntó la juez de Lugo.

Rodríguez perseveró en su inocencia. Ya concluido el interrogatorio, aprovechó su palabra final para alegar que "nadie podrá demostrar nunca que tengo dinero o propiedades en ningún sitio". El exalcalde rebajó sus bienes a "un piso adquirido con hipoteca a 25 años y un coche de 11". Negó poseer, a su nombre o al de terceros, un inmueble en el extranjero. "No tengo ninguna inversión en Brasil. Me duele mucho y me hace mucho daño".