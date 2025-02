Inquietude en Faurecia-Ourense pola falla dun novo pedido de Stellantis

Incertidume na plantilla da empresa ourensá de compoñentes para o automóbil, Faurecia, ó comunicar a propietaria Forvia, a necesidade de reestructurar a plantilla que actualmente ronda os 300 empregados, ó non serlle adxudicado un novo proxecto de Stellantis.

A dirección comunicou ós sindicatos que hoxendía a plantilla está sobredimensionada é que será necesario un axuste.

Polo que é coñecido ata o de agora non hai sustituto para o subministro de componeñentes do SUV Peugeot 2008 e non hai previsión para traballar con novos encargos máis aló do 2028.

Fontes sindicais consultadas por Onda Cero piden cautela.