Falece unha muller de 63 anos atropelada en Allariz

Unha veciña de Allariz de 63 anos faleceu nas últimas horas ao ser atropelada por un turismo cuia conductora supostamente perdeu o control. O suceso aconteceu en Vilaboa na estrada que une Allariz con Xunqueira de Ambía no quilometro 0,5 cando a vítima paseaba pola beira da estrada acompañada do seu marido e doutra veciña que sairon ilesos. Igualmente a conductora do vehículo de 30 anos resultou ilesa. No que vai de ano son xa dez as vitimas mortais de atropelos na provincia de Ourense.