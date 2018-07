El equipo de Turismo del Concello de Ourense queda desmantelado

El departamento de turismo del Concello de Ourense se queda bajo mínimos. La que debería de ser una de las áreas clave para el gobierno local se ha desmantelado en las últimas semanas por dos cuestiones muy distintas y que coincidiendo en el tiempo han atacado a la línea de flotación de este departamento con la salida de cuatro de sus trabajadores. Dos de ellos, se fueron por la puerta de atrás tras la decisión adoptada en pleno municipal de suprimir la empresa mixta de Turismo Ourense S. A.

La propuesta, presentada por el grupo de Democracia Ourensana, fue respaldada por todos los partidos excepto por el PSOE, que defendió un proyecto lanzado por el BNG y que duró menos de cinco años. Los otros dos trabajadores del área de Turismo que abandonaron recientemente el Concello fueron Emilio Cuíñas y Natalia Asenso. Eran interinos y las caras más visibles del proyecto turístico de la ciudad de Ourense. Su salida llegó después de que el PP denunciara en la subdelegación del Gobierno la renovación de estos dos contratos en contra de la normativa vigente. La Abogacía del Estado le dio la razón y el gobierno local optó por prescindir de ellos. «Este goberno municipal non está a despedir a xente. Tíñamos os informes en contra do interventor, do avogado do Estado e do asesor xurídico. Non nos quedou máis remedio que rescindirlles o contrato», se justificó ayer la directora xeral de Personal del Concello de Ourense, Carmen Rodríguez Dacosta.

Una visión muy distinta tiene el líder sindical del Concello de Ourense, Julio Domínguez (USO), que ayer convocó a los medios para denunciar la salida del empleado en la empresa mixta. «Es el primer caso en la historia del Concello que se despide a un trabajador cuando el juzgado da la posibilidad de readmitirlo», indicó en una comparecencia a la que acudió respaldado por CIG y UGT. Considera que el gobierno local carece de criterio.

Petición de personal

Por su parte, la concejala de Turismo, Mónica Vázquez, mostró su preocupación por las bajas y confía en que desde Personal las cubran. «Con estos mimbres poco cesto podemos hacer. El alcalde es consciente y yo tengo su compromiso de que tendré más personal».