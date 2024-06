Equipo Down Ourense campión da liga española de debate

O equipo de Down Ourense, recentemente entrevistado en Más de Uno, foi o campión da liga española de debate "Yo tengo opinión". Os integrantes do equipo e seus monitores foron recibidos polo Alcalde, Gonzalo Pérez Jácome quen os felicitou manifestando que o logo é "extraordinario, por que que Ourense gañe un premio nacional non é doado, así que é unha auténtica ledicia que enche de orgullo a cidade".

O equipo está formado por Mikel Pan Vaquero, Laura Gil Requejo, Edwion Varela Morales, Pablo Varela álvarez, Álvaro Nóvoa Justo, Saúl Álvarez Rodríguez e Francisco Diz Bañuelos.

Como formadores participaron Brais Durán Taboada e Elena Vaamonde Salgado.