Ecoembes premia as mellores iniciativas en reciclaxe e sustentabilidade

Reciclaxe, innovación e sustentabilidade. Estes son o tres alicerces que Ecoembes, a organización que coida do medio ambiente a través da reciclaxe e o ecodiseño dos envases en España, quere recoñecer na II edición dos seus Premios R. Unha iniciativa que naceu o ano pasado co obxectivo de premiar a todos aqueles que co seu labor coidan do medio ambiente a través da mellora, o fomento ou a divulgación da reciclaxe.



Establecéronse un total de cinco categorías nas que os candidatos poderán participar. “Mellor iniciativa empresarias” está dirixida a aquelas compañías que implantasen medidas de ecodiseño, un concepto de produción que busca reducir o impacto ambiental dos envases. “Mellor traballo xornalístico” vai dirixido a aqueles profesionais da comunicación que contribuísen a elevar o coñecemento da sociedade sobre a reciclaxe e a protección do medio ambiente.



Na categoría de “Mellor proxecto de investigación e innovación” recoñecerase a universidades e centros de investigación que desenvolvesen estudos de carácter científico ou divulgativo relacionados coa reciclaxe. A de “Mellor iniciativa social” distinguirá a particulares e organizacións sociais que contribuísen a mellorar a concienciación da sociedade nesta materia. Por último, a “Mellor campaña de sensibilización das Administracións Públicas” premiará as accións de comunicación e sensibilización postas en marcha para concienciar aos cidadáns achega da reciclaxe de envases.



Premio especial

Como novidade, este ano incluíuse un premio especial ao “Mellor embaixador ambiental”, categoría na que Ecoembes seleccionará tres figuras de recoñecido prestixio polo seu labor no coidado do medio ambiente, das que finalmente unha será elixida os cidadáns a través da web de Ecoembes e as redes sociais.

Prazo aberto ata outubro

Os premios fallaranse o 31 de outubro de 2014 e comunicaranse de maneira persoal aos gañadores e aos finalistas, mentres que a entrega de galardóns terá lugar en Madrid durante o próximo mes de novembro.Todas aquelas persoas e institucións interesadas en participar, poden facelo ata o próximo 10 de outubro de 2014, a través da páxina web de Ecoembes onde os interesados ademais poden acceder ás bases e ao formulario de participación.