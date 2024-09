Doblete na Estación de Montaña de Manzaneda esta fin de semana

A Estación de Montaña de Cabeza de Manzaneda acollerá unha dobre cita esta fin de semana. Dunha banda o Open Escala e doutra o trofeo Mini DH, que terán lugar o sábado 14 e o domingo 15.

Medio cento de nenos e nenas de 6 a 10 anos participarán na primeira das probas no rocódromo en 3 categorías mentres que na segunda as protagonistas serán as bicis na pista Carqueixa en categorías benjamín, promesa, principiante, alevín e infantil.

As instalacións de ocio de Manzaneda acolleron este verán unha trintena de eventos deportivos no seu intento por desestacionalizar a actividade de ocio máis aló da neve.