O comité de empresa do Concello de Ourense di que é momento de decir "basta" ó Alcalde

A Xunta de personal do Concello de Ourense aposta polo valor da unidade de acción do personal municipal fronte ó carácter tiránico do Alcalde Jácome, sinalando que sobran as razóns para decir “basta”.

Din dende a parte laboral que bastante fan para que o concello funcione a pesares de que o Alcalde representa un auténtico lastre e enganden que seus delirios non son tolerables.

Acusan ó Alcalde de que se deban pagos ós traballadores dende hai anos, de cambiar un plan de estabilización pactado, das fallas de respecto, de desprezos e de amenazas.

Por elo manteñen as mobilizacións de protesta que inclúen folgas dos días 31 de outrubro e 4 de novembro.