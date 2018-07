Carballiño une forzas polo seu partido xudicial

A directiva da Federación de Asociacións de Veciños do Carballiño mantivo una reunión cos portavoces dos tres grupos municipais, PP,PSdeG-PSOE e BNG, para crear unha mesa en defensa do partido xudicial carballiñés.

Esta mesa, que conta cos los tres partidos con representación municipal, pretende chamar a atención e lograr a colaboración do resto de colectivos culturais e profesionais do municipio, así como do resto de concellos da comarca afectados pola medida de supresión do partido judicial. Así mesmo, acordouse que todas las accións que se tomen neste sentido serán coordinadas por esta mesa.

A primera medida adoptada foi a recollida de sinaturas, na Praza Maior do Carballiño, este luns 16 de xuño, aproveitando a celebración da feria.