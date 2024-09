O BNG propón a reforma do Regulamento Orgánico do Concello de Ourense

O grupo municipal do BNG propón a reforma do Regulamento Orgánico do Concello de Ourense para adaptalo ós tempos e a nova realidade local.

Así o sinalou o voceiro municipal Luis Seara para quen o reforma do regulamento era un dos obxectivos marcados para o presente mandato para incrementar con elo os níveis de transparencia, participación cidadá e devolución da dignidade e o decoro ás sesións plenarias.

Para a edil nacionalista Erea Blanco o que persiguen é “un regulamento do século XXI, inclusivo e incluínte, que aposte pola trasversalidade efectiva entre os veciños e a institución.